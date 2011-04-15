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21/09/2017
14:37

Ингосстрах застраховал защитную Читинскую дамбу на 500 млн руб.

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Забайкальском крае одержал победу в открытом конкурсе на право оказания услуг обязательного страхования опасных производственных объектов (ОС ОПО), организованном Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

В рамках договора страховой защитой обеспечено гидротехническое сооружение – дамба, защищающая Читу от паводков. Лимит ответственности по договору составил 500 млн руб. Договор заключен сроком на 1 год.

Программа страхования позволяет компенсировать ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу потерпевших – как физических, так и юридических лиц. Лимиты ответственности страховщика в соответствии с действующим законодательством устанавливаются на каждого потерпевшего и составляют: 2 млн руб. – на случай причинения вреда жизни потерпевшего; до 2 млн руб. – на случай причинения вреда здоровью потерпевшего; не более 200 тыс. руб. – на случай нарушения условий жизнедеятельности потерпевшего; до 500 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу физического лица; до 750 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу юридического лица.

В конкурсе, помимо Ингосстраха, принимали участие две страховые компании федерального уровня.

Дамба на реке Чите была сдана в эксплуатацию в декабре 2011 года. Дамба обеспечивает безопасность центральной части города Читы от возможного паводка. По оценкам Минприроды Забайкальского края, объект предотвращает экономический ущерб в 1 млрд руб.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 21.09.2017
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