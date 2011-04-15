Mitsubishi отзывает в России более 89 тыс. кроссоверов ASX

Официальный дилер Mitsubishi в РФ отзывает более 89 тыс. автомобилей Mitsubishi ASX из-за возможных проблем со стеклоочистителем, сообщается на сайте Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованных с июля 2010 года по январь 2016 года.



Причиной отзыва является возможное попадание воды с лобового стекла и накладки лобового стекла на внутренние элементы мотора стеклоочистителя. Это может вызвать коррозию внутренних элементов, в худшем случае может привести к неисправности мотора стеклоочистителя.



На транспортных средствах Mitsubishi ASX будет проверен и при необходимости заменен мотора переднего стеклоочистителя.



Уполномоченные представители изготовителя ООО "MMC Рус" проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi, путем рассылки писем и/или по телефону. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв.



"AK&M" от 21.09.2017