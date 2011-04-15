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21/09/2017
14:43

Mitsubishi отзывает в России более 89 тыс. кроссоверов ASX

Официальный дилер Mitsubishi в РФ отзывает более 89 тыс. автомобилей Mitsubishi ASX из-за возможных проблем со стеклоочистителем, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованных с июля 2010 года по январь 2016 года.

Причиной отзыва является возможное попадание воды с лобового стекла и накладки лобового стекла на внутренние элементы мотора стеклоочистителя. Это может вызвать коррозию внутренних элементов, в худшем случае может привести к неисправности мотора стеклоочистителя.

На транспортных средствах Mitsubishi ASX будет проверен и при необходимости заменен мотора переднего стеклоочистителя.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "MMC Рус" проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi, путем рассылки писем и/или по телефону. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв.

"AK&M" от 21.09.2017
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