Google купила подразделение HTC за $1.1 млрд

Google выкупит подразделение тайваньской компании HTC, которое производит смартфоны Pixel для американской корпорации, за $1.1 млрд, Торговля акциями HTC будет приостановлена 21 сентября, сообщают "Вести Финанс".



В начале сентября 2017 года источники издания Commercial Times говорили о том, что Google может купить бизнес по выпуску смартфонов HTC или заключить стратегическое партнёрство с компанией. Подразделения HTC по выпуску мобильных устройств и шлемов Vive уже разделены — по данным The Verge, это нужно было для того, чтобы обезопасить активы от проблем или возможной продажи одного из них.



Теперь представители компании выступили с официальным заявлением.



"Google и HTC Corporation сегодня сообщили об окончательном соглашении, согласно которому некоторые сотрудники HTC, многие из которых уже работают с Google по разработке нового смартфона Pixel, перейдут в Google. HTC получит $1.1 млрд от Google в рамках сделки", — говорится в заявлении.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"