Toshiba продала своё подразделение инвестфонду Bain за $18 млрд

Японская корпорация Toshiba объявила о том, что договорилась о продаже своего подразделения по производству микропроцессоров консорциуму во главе с инвестфондом Bain Capital, сообщает Financial Times. Сумма сделки составит $18 млрд.



Кроме Bain в консорциум входят компании Apple, Dell, Seagate, Kingston и SK Hynix. Также к нему должны присоединиться японские финансовые корпорации Innovation Network Corporation of Japan и Development Bank of Japan. Toshiba поставляет свои микрочипы для Apple, которые используются в смартфонах iPhone и планшетах iPad, сообщает интернет-канал "AdIndex".



Продажа подразделения позволит Toshiba поправить финансовое положение после банкротства американского ядерного подразделения Westinghouse Electriс. Чистый убыток Toshiba по итогам финансового года, который завершился 31 марта, составил $8.8 млрд.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"