Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/09/2017
17:44

Московский и Миланский метрополитены договорились о сотрудничестве

Московский и Миланский метрополитены договорились о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Московского метрополитена.

Договоренности позволят российской и итальянской сторонам помогать друг другу в развитии метро. В том числе, начнётся работа над совместными проектами, которые будут касаться пассажирских сервисов, программ лояльности и средств оплаты проезда на метро. Специалисты Миланского метрополитена будут давать консультации по поводу применения передовых материалов и технологий при реконструкции сети метрополитена.

Ранее Московский метрополитен уже подписывал соглашения о сотрудничестве с метро Парижа и Пекина в 2012 и 2015 годах соответственно. Миланский метрополитен - крупнейший в Италии. Он действует с 1964 года, состоит из четырёх линий со 113 станциями. Общая протяжённость путей Миланского метро составляет 101 км. Годовой пассажиропоток - около 484 млн человек.

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.

Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.

Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.


"AK&M" от 21.09.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100