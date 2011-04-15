Московский и Миланский метрополитены договорились о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Московского метрополитена.



Договоренности позволят российской и итальянской сторонам помогать друг другу в развитии метро. В том числе, начнётся работа над совместными проектами, которые будут касаться пассажирских сервисов, программ лояльности и средств оплаты проезда на метро. Специалисты Миланского метрополитена будут давать консультации по поводу применения передовых материалов и технологий при реконструкции сети метрополитена.



Ранее Московский метрополитен уже подписывал соглашения о сотрудничестве с метро Парижа и Пекина в 2012 и 2015 годах соответственно. Миланский метрополитен - крупнейший в Италии. Он действует с 1964 года, состоит из четырёх линий со 113 станциями. Общая протяжённость путей Миланского метро составляет 101 км. Годовой пассажиропоток - около 484 млн человек.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





"AK&M" от 21.09.2017