Дайджест газеты "Ведомости" от 22 сентября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 22 сентября 2017 года.





МЕНЬШЕ ФУНКЦИЙ - МЕНЬШЕ ЧИНОВНИКОВ



Центр стратегических разработок предлагает свой вариант реформы государственного аппарата: сократить функции органов власти, а не их штат.



Попытки снизить число чиновников и расходы на них все последние 10 лет приводят только к тому, что госаппарат растет, пишут эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в предложениях о системной оптимизации полномочий органов власти ("Ведомости" ознакомились с ними). Предложения подготовлены для Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. С 2003 г. число функций министерств и служб выросло почти в 2 раза: с 5300 до 10 425 к концу декабря 2016 г., подсчитали эксперты ВШЭ. В 2015 г. предложения наделить разные органы власти новыми функциями были в каждом третьем законопроекте.



Единственный выход - сокращать не только штат чиновников, но и функции министерств и ведомств. Эту стратегию Кудрин уже представил президенту Владимиру Путину. Теперь предложения подробно прорабатываются.





ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕНУЖНОЙ СТРАХОВКИ



С января у россиян будет больше времени на отказ от навязанной или ненужной страховки: период охлаждения вырастет с пяти до 14 дней. Но распространить его на коллективные договоры ЦБ не удалось.



С 2018 г. у россиян будет 14 календарных дней на то, чтобы отказаться от страховки, - такое указание Центробанка зарегистрировал Минюст. Сейчас на это дается пять дней, период охлаждения распространяется на все виды добровольного страхования.



Период охлаждения появился летом 2016 г., ЦБ отметил его эффективность: число жалоб на навязывание дополнительных услуг сократилось почти втрое - до 1728 за январь - июль 2017 г. с 4761 годом ранее. Но людям часто не хватает пяти дней на то, чтобы подать заявление.



Чтобы вернуть деньги, надо написать заявление об отказе от договора страхования и направить его в страховую компанию любым удобным способом (по почте, по факсу, принести лично).





BLACKBERRY ЯГОДКА ОПЯТЬ



В Россию возвращается некогда один из самых популярных брендов бизнес-смартфонов. Эксперты оценивают его перспективы скептически.



"Связной" открыл предзаказ на android-смартфон Blackberry KEYone (его выпускает китайская TCL), цена устройства составит 39 990 руб.



Смартфоны Blackberry в начале 2000-х гг. начала выпускать канадская Research-in-Motion (RIM). Аппараты пользовались повышенной популярностью у бизнес-пользователей, так как позволяли шифровать корпоративную переписку по e-mail: отвечающий за это сервер Blackberry устанавливался прямо в офисе заказчика рядом с почтовым сервером.



Но затем интерес к Blackberry стал снижаться - связано это было с распространением бесклавиатурных смартфонов и разнообразных мессенджеров: значение электронной почты, работа с которой была ключевым преимуществом Blackberry, стало снижаться.





АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ



На выборах в парламент Германии осталась лишь одна интрига: с кем вступит в коалицию почти победившая партия Ангелы Меркель.



Судя по опросам, на воскресных выборах в Бундестаг уверенно победит Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель вместе с традиционными партнерами из Христианско-социального союза (ХСС). Но большинства, нужного для формирования правительства, Меркель не получит и ей придется искать партнеров по коалиции.



Меркель создавала коалиции уже трижды: в 2005 и 2013 гг. - с Социал-демократической партией (СДПГ), в 2009 г. - со Свободной демократической партией (СвДП). Но партнеры каждый раз за это расплачивались: СДПГ на выборах 2009 г. получила худший результат в своей истории, а СвДП в 2013 г. вообще не прошла в парламент. Теперь все боятся Меркель.





АППЕТИТ К ДЕШЕВОЙ НЕФТИ



У развитых стран возвращается аппетит к нефти. Падение цен перечеркивает попытки сократить ее потребление.



Десятилетние усилия снизить потребление нефти в развитых странах могут пойти насмарку. Низкие цены на топливо увеличивают спрос на него, а потребители снова выбирают более крупные и мощные автомобили.



Спрос на нефть в странах ОЭСР достиг пика в 50,4 млн барр. в день в 2005 г., по данным Международного энергетического агентства (МЭА). Затем из-за высоких цен он снизился почти на 10% к 2014 г. Но потом начался обвал цен - со $115 до примерно $55 к настоящему моменту, и спрос в этих странах стал ежегодно расти примерно на 400 000 баррелей в день. По прогнозам МЭА, в 2018 г. он достигнет 47,4 млн баррелей в день. Если тренд продолжится, то снижение потребления нефти странами ОЭСР на 62% с 2008 г. будет нивелировано уже к концу 2018 г.





"Я УЧИЛСЯ В ЛУЧШЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ - НА УЛИЦАХ"



Художнику-граффитисту JonOne, в миру Джону Эндрю Перелло, в этом году доверили расписывать бутылку элитного коньяка Hennessy.



Такая традиция существует в доме Hennessy не один год - этакий вид меценатства, дань современному искусству.



У выходца из Гарлема, доминиканца по происхождению, Перелло нет художественного образования. Зато есть немало обаяния. В холле пафосного московского отеля он встречает меня широкой улыбкой: "Спасибо, что украсили мое пребывание в Москве этим интервью". В Москве Джон проведет несколько дней, исполнит перфоманс на вечеринке Hennessy - создаст прямо перед гостями трехметровое граффити-полотно, ну а потом поедет дальше: во Вьетнам, в Канаду, заедет на Мартинику, и под конец полугодового турне вернется в Париж - там находится его студия и там через несколько месяцев у него родится сын.



В Москву Джон уже приезжал с "гастролями".



ТОРТ ДЛЯ ПОХУДАНИЯ



Есть торты и худеть - на этих иллюзиях покупателей небольшая кондитерская "Без муки" зарабатывает 9 млн руб в год.



Каждая третья женщина в России набирает вес после рождения ребенка, а 30-летняя Анастасия Талышкина превратила эту проблему в бизнес. Раньше она работала по найму - помощником гендиректора компании в Екатеринбурге. Родив сына, никак не могла избавиться от 16 лишних килограммов и стала придерживаться системы питания французского диетолога Пьера Дюкана, которая запрещает обычные сладости. Сидеть на диете было скучно, и Талышкина научилась печь торты без муки, сахара и почти без жира. А год спустя организовала кондитерскую Bezmuki в Екатеринбурге.





СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УМНЕЕТ



Фермеры с помощью технологий борются с нехваткой рабочей силы.

Недавно американский производитель тракторов John Deere объявил, что заплатит $305 млн за стартап из Кремниевой долины Blue River Technology. Blue River использует искусственный интеллект, чтобы сделать оборудование для распыления гербицидов более экономичным и эффективным. Фермеры в США все активнее ищут технологические решения таких проблем, как нехватка рабочей силы.



С помощью камер, установленных на беспилотники, составляются аналитические карты виноградников, а алгоритмы помогают оптимально распределять воду, удобрения и рабочую силу. Это позволило повысить урожайность и качество продукции.



Технология машинного обучения может оказать на агросектор такое же действие, как в свое время появление тракторов с механическим приводом, а затем - машин, управляемых по GPS.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 22.09.2017