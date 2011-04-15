Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 сентября 2017 года



КРЫМ ВОЙДЕТ В СОСТАВ "РОССЕТЕЙ"

ХОЛДИНГ БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ НОВОЕ "КРЫМЭНЕРГО"



Как выяснил "Ъ", в Крыму готовится новая реформа энергетики: в ближайшее время все электросети полуострова могут перейти под контроль федеральных "Россетей". Они станут ключевым акционером нового АО "Крымэнерго", получив из бюджета на развитие актива до 9 млрд руб. в 2018-2020 годах. Эта схема создает для "Россетей" реальный риск попасть под западные санкции. Могут возникнуть и трудности с закупками импортной техники, с которыми уже столкнулись структуры "Ростеха", строящие на полуострове большую генерацию.





РЕНОВАЦИЯ БЕЗ ДОПЛАТ

ВЛАСТИ СОГЛАСОВАЛИ ПОПРАВКИ К ГОСПРОГРАММЕ



Правительство РФ поставило точку в подготовке поправок к Налоговому кодексу, принятие которых освободит участников программы реновации в Москве от налога на доходы физических лиц. Основанием для их уплаты могли стать операции с недвижимостью в ходе реализации программы. В свою очередь, за фондом содействия реновации сохранится обязанность уплаты НДС, власти готовы освободить его только от налога на прибыль.





ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ЛИНИИ

КОМАНДА АЛЕКСЕЯ КУДРИНА ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ НЕСИЛОВОЕ ВЕДОМСТВО ПО ДЕЛАМ МИГРАЦИИ





В рамках доклада Центра стратегических разработок (ЦСР) опубликованы "Предложения к миграционной стратегии России". Главная инициатива, предложенная командой Алексея Кудрина,- по крайней мере до 2025 года, а лучше ранее, выработать хотя бы какую-то непротиворечивую миграционную стратегию. Эксперты ЦСР, со своей стороны, предлагают в качестве своего варианта, в том числе - создание Миграционного кодекса и единого гражданского миграционного ведомства, закона о репатриации по аналогии с Германией и Израилем, отмену языкового теста для временных мигрантов, сохранение безвизового режима с СНГ и максимально точный учет реальной миграции.





РОСТОВСКУЮ КАТАСТРОФУ РАСКРОЮТ В США

ПИЛОТ BOEING НЕ УВИДЕЛ ПОКАЗАНИЯ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ



Как стало известно "Ъ", в США проводится уникальное исследование, которое поможет окончательно установить причину прошлогодней катастрофы Boeing 737-800 компании FlyDubai в Ростове-на-Дону. Дубайский борт стал первым в мире разбившимся самолетом из оснащенных суперсовременной системой индикации параметров на стекле перед глазами летчика - Head Up Display (HUD). Эксперты не исключают, что именно с ней могла быть связана потеря пилотом пространственной ориентировки. Вместо того чтобы посадить машину, на борту которой находились 62 человека, он буквально воткнул ее в посадочную полосу.





"ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ В НАШУ СТРАНУ НИ ОДИН ТЕРРОРИСТ УЖЕ НЕ СМОГ ВЕРНУТЬСЯ"



ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА МИД РФ - О ПОСЛЕДСТВИЯХ ОЖИДАЕМОГО РАСПАДА "ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА"





Одной из ключевых тем проходящей в Нью-Йорке сессии Генассамблеи ООН стала острая необходимость активизации сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Многие выступающие хоть и высказывают надежду, что группировке "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещено в РФ) скоро придет конец, но не скрывают тревоги в связи с участившимися случаями "малобюджетного" террора. О возможных последствиях распада ИГИЛ и причинах пробуксовки международных усилий в сфере антитеррора член российской делегации на Генассамблее, директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев рассказал корреспонденту "Ъ" Елене Черненко.





ПРОМСБОРКЕ ПРОДЛЯТ ЖИЗНЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ СОГЛАСОВАТЬ АВТОПРОМУ НОВЫЙ ИНВЕСТРЕЖИМ



Как выяснил "Ъ", правительство в ближайшее время может наконец согласовать для автопрома переход с 2018 года на новый инвестиционный режим - после завершения текущей промсборки. На эту роль претендовали специнвестконтракт (СПИК) Минпромторга и так называемая новая промсборка от Минэкономики. По данным источников "Ъ", правительство сделало выбор в пользу идеи Минэкономики: СПИК не раз подвергался критике из-за непрозрачности и отсутствия весомых преференций существующим инвесторам, а новая промсборка предполагает равный доступ к господдержке и компенсацию пошлин.





ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ ОСВОБОДИЛИ ОТ НАЛОГА

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ НЕДОШЕДШИЕ ПЛАТЕЖИ



В ситуации, когда массово отзываются лицензии у банков и даже крупнейшие игроки оказываются на грани краха, особенно актуальным становится новое определение экономколлегии Верховного суда (ВС). Оно утвердило право предпринимателей перечислять налоги через банки незадолго до отзыва лицензии, если о проблемах не было публичных сообщений. Хотя ФНС занимала иную позицию, существенных рисков для бюджета от решения ВС там не видят.





АТОМ ПРОТИВ ГАЗА

У "АТОМФЛОТА" МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ СПГ-ЛЕДОКОЛЫ



Как стало известно "Ъ", ФГУП "Атомфлот" (в ведении "Росатома") прорабатывает варианты по строительству четырех ледоколов для СПГ-проектов НОВАТЭКа в районе Карского моря. Рассматривается строительство либо атомных ледоколов на Балтзаводе, либо ледоколов на СПГ и дизтопливе на Выборгском судостроительном заводе (оба входят в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Источники средств на проект не определены: эти расходы не учтены в бюджете, нет и договоренностей с инвесторами. Но источники "Ъ" отмечают, что СПГ-ледокол вдвое дешевле атомного.





LAVKALAVKA УВИДИТ "ВОСХОД"

КОМПАНИЯ ВЫБРАЛА ПЛОЩАДКУ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ



Фермерский кооператив LavkaLavka, несмотря на беспокойство столичных прокуроров, не оставляет планов по выпуску собственной криптовалюты. Площадкой для оборота цифровых активов LavkaLavka, а также проведения их публичного предложения (ICO) станет платформа "Восход", запущенная в тестовом режиме Ассоциацией НП РТС и Фондом развития Дальнего Востока. Партнеры рассчитывают на внимание китайских криптоинвесторов, разочарованных политикой Народного банка Китая.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 22.09.2017