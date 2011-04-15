Повтор! Кабмин внёс в Госдуму законопроект о деятельности государственных научных центров

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, дополняющего закон "О науке и государственной научно-технической политике" новой статьёй. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Предлагается, в частности, определить, что статус государственного научного центра (ГНЦ) может присваиваться научной организации, которая по итогам оценки и мониторинга результативности её деятельности отнесена к категории лидеров отрасли в России. Статус и порядок присвоения определяется Правительством России по представлению федерального органа исполнительной власти или государственной корпорации, согласованному с учредителем научной организации.



Статус ГНЦ и порядок его присвоения определяются Правительством России по представлению федерального органа исполнительной власти или государственной корпорации, согласованному с учредителем научной организации.



Кроме того, определены основные функции ГНЦ, к которым отнесены: проведение исследований и разработок, направленных на реализацию приоритетов научно-технологического развития России; создание и практическое применение новых технологий на основе использования результатов интеллектуальной деятельности; осуществление экспертной деятельности; участие в создании и (или) обеспечение функционирования инфраструктуры научной, научно-технической, инновационной деятельности.



Для каждого ГНЦ федеральным органом исполнительной власти или государственной корпорацией, внёсшими представление о присвоении научной организации статуса ГНЦ, по согласованию с её учредителем и Минобрнауки утверждается программа реализации функций государственного научного центра Российской Федерации на среднесрочный и (или) долгосрочный период.



Законопроектом предусмотрено, что в целях обеспечения эффективного выполнения функций по обеспечению научно-технологического развития для ГНЦ устанавливаются меры государственной поддержки в соответствии с законодательством, а также предоставляется ряд прав.



В частности, предлагается установить, что статус ГНЦ будет присваиваться на неопределённый срок. При этом в целях обеспечения объективной оценки деятельности организаций, которым присвоен такой статус, будет проводиться мониторинг результативности их деятельности. Порядок проведения мониторинга устанавливается Правительством России.



В случае утраты научной организацией по результатам мониторинга оснований для присвоения статуса ГНЦ или недостижения результатов, предусмотренных программой, организация утрачивает статус ГНЦ в порядке, устанавливаемом Правительством, но не ранее чем по истечении трёх лет с даты присвоения этого статуса.



"AK&M" от 21.09.2017