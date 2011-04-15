Крымэнерго войдёт в состав Россетей

В Крыму готовится новая реформа энергетики - в ближайшее время все электросети полуострова могут перейти под контроль ПАО "Российские сети". Как сообщает газета "КоммерсантЪ", они станут ключевым акционером нового АО "Крымэнерго", получив в 2018-2020 годах из бюджета на развитие актива до 9 млрд руб.



Крымэнерго возьмёт в своё управление все строящиеся и модернизируемые электросети полуострова. Основным акционером компании станут Россети с долей до 75%.



Однако эта схема создаёт для Россетей реальный риск попасть под западные санкции. Могут возникнуть и трудности с закупками импортной техники, с которыми уже столкнулись структуры ГК "Ростех", строящие на полуострове большую генерацию.



ГУП "Крымэнерго" было создано в апреле 2014 года. Компания обслуживает около 800 тыс. бытовых потребителей и 23 тыс. юридических лиц. На её балансе - 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, 32.9 тыс. км ЛЭП. Выручка за 2016 год составила 12.76 млрд руб., а чистая прибыль - 225 млн руб.



Как говорится в структуре федерального бюджета на 2018-2020 годы, Минэнерго РФ предложило внести в капитал Россетей из бюджета до 9 млрд руб., которые будут направлены на реализацию программы ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года". В частности, 6 млрд руб. поступят уже в 2018 году, а 2.87 млрд руб. - в 2019 году, а 227.2 млн руб. - в 2020 году.



Источник "Ъ" поясняет, что в рамках ФЦП в первую очередь реконструируют южный транзит - ЛЭП 110 кВ вдоль Южного берега Крыма, также модернизируют противоаварийную автоматику.









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