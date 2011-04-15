Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/09/2017
11:35

Крымэнерго войдёт в состав Россетей

В Крыму готовится новая реформа энергетики - в ближайшее время все электросети полуострова могут перейти под контроль ПАО "Российские сети". Как сообщает газета "КоммерсантЪ", они станут ключевым акционером нового АО "Крымэнерго", получив в 2018-2020 годах из бюджета на развитие актива до 9 млрд руб.

Крымэнерго возьмёт в своё управление все строящиеся и модернизируемые электросети полуострова. Основным акционером компании станут Россети с долей до 75%.

Однако эта схема создаёт для Россетей реальный риск попасть под западные санкции. Могут возникнуть и трудности с закупками импортной техники, с которыми уже столкнулись структуры ГК "Ростех", строящие на полуострове большую генерацию.

ГУП "Крымэнерго" было создано в апреле 2014 года. Компания обслуживает около 800 тыс. бытовых потребителей и 23 тыс. юридических лиц. На её балансе - 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, 32.9 тыс. км ЛЭП. Выручка за 2016 год составила 12.76 млрд руб., а чистая прибыль - 225 млн руб.

Как говорится в структуре федерального бюджета на 2018-2020 годы, Минэнерго РФ предложило внести в капитал Россетей из бюджета до 9 млрд руб., которые будут направлены на реализацию программы ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года". В частности, 6 млрд руб. поступят уже в 2018 году, а 2.87 млрд руб. - в 2019 году, а 227.2 млн руб. - в 2020 году.

Источник "Ъ" поясняет, что в рамках ФЦП в первую очередь реконструируют южный транзит - ЛЭП 110 кВ вдоль Южного берега Крыма, также модернизируют противоаварийную автоматику.




AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100