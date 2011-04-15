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22/09/2017
12:13

Lufthansa выкупит большую часть акций Air Berlin

Немецкая авиакомпания Lufthansa приобретёт большую часть акций обанкротившейся авиакомпании Air Berlin. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

Напомним, 15 августа Air Berlin объявила о своём банкротстве, но не прекратила выполнять авиаперевозки.

Позже стало известно о том, что переговоры о приобретении доли в обанкротившемся перевозчике ведёт крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa.

Однако власти Германии раскритиковали намерение Lufthansa выкупить долю в авиакомпании

Lufthansa - национальный авиаперевозчик Германии, крупнейшая авиакомпания Европы. Парк самолётов состоит из Airbus, Boeing, Bombardier.




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