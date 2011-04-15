Кабмин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении действия отдельных норм Бюджетного кодекса

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о приостановлении действия отдельных норм Бюджетного кодекса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проект федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей использования федерального бюджета в 2018 году" разработан Минфином в целях создания правовых условий для подготовки законопроекта о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.



Законопроектом предлагается закрепить особенности использования в 2018 году остатков средств федерального бюджета, продлив ещё на один год действие установленных на 2017 год Федеральным законом от 30 ноября 2016 года N 409-ФЗ правовых оснований для возможности направления остатков средств федерального бюджета на начало 2018 года: на увеличение бюджетных ассигнований для реализации решений Президента и Правительства России по некоторым направлениям; на оплату государственных контрактов, расчёты по которым в 2017 году производились с применением казначейского обеспечения обязательств; на увеличение резервного фонда Правительства за счёт переноса всех других ("не связанных") остатков 2017 года.



Предусмотренные законопроектом меры позволят направлять в 2018 году средства от возврата остатков субсидий на увеличение резервного фонда Правительства.



Предлагается также продлить на один год действие дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.



В частности, законом от 14 декабря 2016 года N 418-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" предусмотрены дотации федеральному бюджету на финансирование расходов субъектов Федерации, возникающих при оказании высокотехнологической медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования. Законопроектом предлагается продлить действие этого основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в 2018 году.



Предлагается также сохранить на 2018 год основание для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях обеспечения возможности использования остатков субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных юридическим лицам, на другие цели, отличные от установленных при их предоставлении.



В целях эффективного использования бюджетных средств предлагается предусмотреть возможность перераспределения бюджетных ассигнований федерального бюджета в связи с отсутствием на 1 марта текущего финансового года заключённых соглашений между главным распорядителем средств федерального бюджета, предоставляющим дотации, и органами государственной власти соответствующих субъектов Федерации - получателями таких дотаций, на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства для оказания финансовой помощи субъектам Федерации.



"AK&M" от 22.09.2017