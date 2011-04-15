В рамках VI Славянского международного экономического форума будет работать площадка по социальному предпринимательству

В рамках VI Славянского международного экономического форума будет работать тематическая секция "Технологические платформы и модели развития социального предпринимательства", в рамках которой предполагается рассмотреть социальное предпринимательство как технологическую платформу по созданию рабочих мест в моногородах и сельских поселениях.



На секции будут также проанализированы электронные площадки по обмену информацией между социальными предпринимателями и потребителями; краудфандинговые платформы, фандрайзинг, форматы поддержки социального предпринимательства.



Планируется обсудить вопросы социализации и ресоциализации детей в рамках национальной технологической платформы "Инфраструктура детства"; ценностно-экономическую модель социального предпринимательства в качестве основы развития информационно-технологической инфраструктуры НКО.



Кроме того, будут рассмотрены возможности социального предпринимательства для поддержки лиц, находящихся в неблагоприятном положении на рынке труда, а также лучшие практики - истории успехов социальных предпринимателей стран славянского содружества.



В качестве спикеров площадки по социальному предпринимательству заявлены Абрамов Д.А., руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ЦФО,; Шохина Е.А., директор Фонда по поддержке социальных проектов; Брусницына А.К. эксперт Фонда "Наше будущее"; Московская А.А., директор Центра социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ; Калинин В.В. проректор по инновациям в социальной сфере РГСУ; Богатов Д.С., директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ; Ладошкина А.А, руководитель Бюро Анны Ладошкиной по поддержке НКО; Ельчин Е.А., руководитель "Школы краудфандинга" Planeta.ru; Гезалов А.С., основатель онлайн-навигатора "Успешные сироты"; Чех И.И., генеральный директор ООО "Моторика"; Макарова С.П., руководитель АНО "Центр помощи пожилым людям и инвалидам "Мы вместе", Пискунова О.В., генеральный директор ООО "Мастерская "Ковчег".



Ведутся переговоры об участии в секции представителей портала Теплицы социальных технологий, проекта "Благотворительность ВКонтакте", краудфандинговой площадки в Беларуси Uley.by, Talaka.by, Impact Hub Moscow, Фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам".



VI Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 20 октября 2017 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема Форума - "Интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада".



Заявку на участие можно оставить на сайте www.slavyanskyforum.com или направить на e-mail: slavforum@akm.ru



По вопросам участия просьба обращаться в организационный комитет Форума по тел: +7 (495) 916-70-30.



"AK&M" от 22.09.2017