Сбербанк начал выпускать бесконтактные карты "Мир"

Сбербанк приступил к эмиссии бесконтактных карт "Мир", которые позволяют оплачивать покупки в одно касание. Об этом говорится в сообщении банка.



Активная фаза внедрения бесконтактной технологии в Сбербанке началась в мае текущего года, когда банк перевел большинство карт своей продуктовой линейки на "бесконтакт". На данный момент объем бесконтактных дебетовых и кредитных карт Visa и Mastercard Сбербанка составляет 15 млн штук, это 11% всего портфеля карт, выпущенных банком. Ранее банк начал активную модернизацию своей POS-терминальной сети под новую технологию, благодаря чему уже сейчас можно оплатить покупку в одно касание более чем в 900 тыс. POS-терминалах Сбербанка (более 80% парка), расположенных в торговых точках по всей стране.



В настоящее время все крупные федеральные и региональные торговые сети поддерживают данную технологию. В ближайших планах банка обеспечить стопроцентное покрытие и дать возможность держателям карт оплачивать покупки в одно касание в любой торгово-сервисной точке, находящейся на обслуживании в Сбербанке.



Эмиссия карт "Мир" Сбербанка составляет 11 млн штук. Весной этого года Сбербанк перевел эмиссию всех классических дебетовых карт на бесконтактную технологию. К концу 2017 года все новые карты Сбербанка, кроме карт моментальной выдачи и электронных (Visa Electron, Maestro, Maestro Социальная), станут бесконтактными.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



"AK&M" от 22.09.2017