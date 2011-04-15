Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий гражданам открывать счета дистанционно

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.



Председатель комитета Анатолий Аксаков, который является одним из авторов документа, отметил, что инициатива направлена на создание правовых основ для использования механизма удалённой аутентификации и идентификации, с помощью которого кредитные организации смогут открывать счета физическим лицам через интернет. Законопроект также регулирует порядок сбора и передачи персональных данных, включая биометрические, в единую систему (ЕСИА).



По словам А.Аксакова, главное условие, которому должна удовлетворять удалённая идентификация клиента кредитной организации - отсутствие его причастности к легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путём, экстремистской или террористической деятельности.





"AK&M" от 22.09.2017