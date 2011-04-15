ВТБ Страхование увеличило суммы на лечение по онкопрограммам страхования

Компания "ВТБ Страхование" запустила новую модификацию страхового медицинского продукта "Управляй здоровьем!" на случай диагностирования онкологических заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Страховой полис предусматривает лечение на сумму от 3 до 7 млн руб. у высококвалифицированных врачей в ведущих клиниках по всем видам онкологических заболеваний, единовременные страховые выплаты, а также помощь в организации лечения.



Программа предусматривает два варианта: первый вариант лимит на лечение 3 млн руб. и единовременную выплату для покрытия текущих нужд 150 тыс. руб., второй вариант - лимит на лечение 7 млн руб. и единовременную выплату в размере 300 тыс. руб. Стоимость полиса составляет 7 и 15 тыс. руб. соответственно. Оформить полис могут граждане в возрасте от 18 до 75 лет. Предоставление медицинских справок, подтверждающих отсутствие диагноза на момент приобретения полиса, не требуется.



ООО СК "ВТБ Страхование" основано в 2000 году и входит в международную финансовую группу ВТБ. Чистая прибыль ВТБ Страхования за 2016 год выросла на 31% до 13.7 млрд руб., доля рынка увеличилась с 4.6% до 5.3%.



За первое полугодие 2017 года объём сборов компании "ВТБ Страхование", по данным отчётности по РСБУ, составил 35.6 млрд руб., что почти на 30% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общий размер выплат страховой компании составил 6.2 млрд руб.



Собственные средства компании увеличились до 28.1 млрд руб., прирост с начала года - на 37%. Чистая прибыль за 6 месяцев 2017 года составила 9 млрд руб., на 30% больше, чем за первое полугодие 2016 года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении. Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.



"AK&M" от 22.09.2017