"Почта России" запустила "Посылку 1-го класса"

В перечне посылочных услуг ФГУП "Почта России" появился сервис "Посылка 1-го класса" - это отправление с товарным вложением, пересылаемое по улучшенным срокам преимущественно авиатранспортом, если характеристики содержимого соответствуют правилам авиационной безопасности. Об этом говорится в сообщении предприятия.



Услуга действует на территории всей страны. Тарификация происходит за 100 г, 200 г, 500 г, а далее за каждые 0.5 кг. Тарифы начинаются от 147.5 руб. с НДС за 100 г.



Контрольные сроки пересылки отправлений 1-го класса составляют от 1 до 7 дней между городами федерального значения, административными центрами субъектов Российской Федерации в зависимости от их удаленности друг от друга. Сроки прохождения "Отправлений 1-ого класса" размещены на сайте "Почты России".



ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.



Прибыль ФГУП "Почта России" по МСФО за 2016 год сократилась на 38% до 1.142 млрд руб. с 1.845 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 5% до 158.012 млрд руб. со 149.835 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 1.4 раза до 5.304 млрд руб. с 3.889 млрд руб. Прибыль до налога на прибыль составила 1.616 млрд руб. против 3.665 млрд руб. (снижение в 2.3 раза).



"AK&M" от 22.09.2017