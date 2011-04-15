Т.Голикова призвала решить проблемы при использовании материнского капитала на приобретение жилья

Председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова призвала решить проблемы в использовании гражданами материнского капитала на приобретение жилья. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства по итогам выступления главы СП на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам по вопросу об исполнении бюджетов внебюджетных фондов в 2016 году.



Т.Голикова подчеркнула, что территориальные отделения ПФР отказывают гражданам в распоряжении средствами материнского капитала в связи с приобретением ими непригодных для проживания помещений.



"С точки зрения здравого смысла это понятно, с точки зрения нормы закона - это невозможно. Мы все, конечно, крайне заинтересованы, чтобы граждане, имеющие детей, имели возможность приобрести жилищный фонд надлежащего качества, но такого рода отказ законодательно не предусмотрен", - отметила Т.Голикова и призвала законодательно урегулировать ситуацию.





"AK&M" от 22.09.2017