РКС разрабатывает новую интеллектуальную систему связи для корабля "Федерация"

Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") приступили к разработке бортовой радиотелеметрической системы для многоразового пилотируемого космического корабля "Федерация". Об этом говорится в сообщении РКС.



Она станет вдвое меньше, легче и функциональней по сравнению с образцами предыдущего поколения.



Бортовая радиотелеметрическая система (БРТС) - основная приёмно-передающая система космического корабля, принимающая на борту космического корабля команды с наземного комплекса управления и передающая информацию с борта на Землю.



Новая система будет полностью обеспечивать связь корабля "Федерация" с Землей, собирая информацию от всех его служебных систем: управления, телеметрии, телевизионной системы и робота "Федора" (робот-гуманоид Final Experimental Demonstration Object Research - FEDOR), который, как планируется, станет первым и единственным членом экипажа нового корабля во время испытательных полётов.



Разговоры с роботом Федей, а в дальнейшем и с космонавтами, также будут осуществляться через БРТС, в состав которой входят беспроводные гарнитуры. Специалисты АО "Научно-производственное объединение измерительной техники" (НПО ИТ, входит в РКС) разработают гарнитуры на отечественной элементной базе.



Ведущий инженер отдела цифровой схемотехники и прикладного программного обеспечения НПО ИТ Кирилл Семенов, цитируемый в сообщении, отметил: "Фактически наша система - это космический Wi-Fi. У нас есть коммутатор SPACEWARE - локальная сеть, которая нацелена на космические технологии. В ней заложен свой стандарт, она имеет много уровней защиты. Мы создаем единую систему, через которую циркулирует вся информация между Землей и космическим кораблем. И делаем это, применяя только отечественные электронные компоненты".



В состав БРТС входят два моноблока. Один из них будет установлен в двигательном отсеке космического корабля, другой - в возвращаемом аппарате. В отличие от первого моноблока, в моноблок в возвращаемом аппарате будет встроен блок голосовой связи для обеспечения полного тракта связи экипажа между собой, с наземным комплексом управления, бортом МКС и другими смежными системами.



Каждый моноблок состоит из четырех универсальных приемо-передающих модулей (УМПП) для обеспечения максимальной надежности. В постоянном режиме один приемо-передатчик включен на прием, другой - на передачу. При выходе из строя одного УМПП, его функции может взять на себя другой. Таким образом обеспечивается многократное резервирование каждого из моноблоков, сохраняющее функционирование моноблока даже при множественных отказах.



Помимо работы над БРТС, специалисты НПО ИТ разрабатывают блок усиления коммутации (БУК) для сопряжения с бортовой аппаратурой. Синергетический эффект от этого будет повышать надежность коммуникационного тракта, а за счёт компоновочных решений улучшатся габаритно-массовые характеристики всех задействованных систем.



Первый образец БРТС появится уже в конце 2018 года. По планам, дальнейшие сроки работы над системой будут синхронизированы с работами над кораблем "Федерация".



АО "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") специализируется на разработке, изготовлении и эксплуатации космических информационных систем. Основные направления деятельности - создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приёма и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура "Российских космических систем" объединяет предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО "НИИ ТП"), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО "НПО ИТ"), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО "НИИФИ"), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО "ОКБ МЭИ") и Научно-производственная организация "Орион".



"AK&M" от 22.09.2017