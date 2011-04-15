ФАС выдала предупреждение Мосводоканалу. Общество уклоняется от заключения договора по транспортировке холодной воды с компанией "Теплострой". Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



Антимонопольная служба установила, что Теплострой на основании договоров аренды владеет отдельными объектами централизованной системы холодного водоснабжения, а также оборудованием, через которое Мосводоканал поставляет потребителям холодную воду.



ФАС напоминает, что Мосводоканал является гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в Москве, в связи с чем Мосводоканал обязан заключать договоры в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе договор по транспортировке холодной воды.



Таким образом, общество обязано было заключить договор по транспортировке холодной воды с компанией "Теплострой", сообщает ФАС, подчёркивая, что в данных действиях Мосводоканала содержатся признаки нарушения закона "О защите конкуренции".



ФАС выдала Мосводоканалу предупреждение.



"AK&M" от 22.09.2017