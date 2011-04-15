Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/09/2017
13:39

ФАС выдала предупреждение Мосводоканалу

ФАС выдала предупреждение Мосводоканалу. Общество уклоняется от заключения договора по транспортировке холодной воды с компанией "Теплострой". Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Антимонопольная служба установила, что Теплострой на основании договоров аренды владеет отдельными объектами централизованной системы холодного водоснабжения, а также оборудованием, через которое Мосводоканал поставляет потребителям холодную воду.

ФАС напоминает, что Мосводоканал является гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в Москве, в связи с чем Мосводоканал обязан заключать договоры в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе договор по транспортировке холодной воды.

Таким образом, общество обязано было заключить договор по транспортировке холодной воды с компанией "Теплострой", сообщает ФАС, подчёркивая, что в данных действиях Мосводоканала содержатся признаки нарушения закона "О защите конкуренции".

ФАС выдала Мосводоканалу предупреждение.

"AK&M" от 22.09.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100