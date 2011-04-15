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22/09/2017
14:22

Законопроект о совершенствовании персонифицированного учёта в сфере ОМС требует доработки, заявляет Счётная палата

Счётная палата поддержала законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам персонифицированного учёта в сфере обязательного медицинского страхования" при условии его доработки ко второму чтению в Госдуме. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.

Законопроект, в частности, предлагает обязать Министерство внутренних дел РФ предоставлять в ФОМС сведения о гражданах, российское гражданство которых было прекращено. При этом не предусматривается представление в ФОМС сведений, необходимых для прекращения ОМС в отношении иностранных граждан, выезжающих с территории РФ, а также утративших статус беженца.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить территориальные фонды ОМС правом учитывать застрахованных лиц, как неработающих, информация о которых отсутствует у налоговых органов. При этом указание категории неработающих (ребенок, неработающий пенсионер, инвалид, обучающийся) не предусмотрено, что не позволит регионам проверить достоверность отнесения застрахованного к неработающим. Такая ситуация может привести к необоснованному завышению расходов регионов в части уплаты взносов на ОМС неработающего населения, подчеркивает Счетная палата.

Проект федерального закона также предусматривает: регламентацию информационного взаимодействия федеральных государственных органов и ФОМС при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах; совершенствование механизма контроля за наличием у гражданина права на ОМС.

Правительство РФ предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка и методики определения численности застрахованных лиц (в том числе неработающих) для формирования бюджета ФОМС, бюджетов регионов и бюджетов территориальных фондов ОМС.


"AK&M" от 22.09.2017
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