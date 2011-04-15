"Открытие Брокер" вошёл в группу банка "Открытие"

ПАО Банк "ФК Открытие" приобрело принадлежавшую АО "Открытие Холдинг" 100%-ю долю в уставном капитале ООО "Открытие Трейдинг", владеющего 99.99% АО "Открытие Брокер". Об этом говорится в сообщении банка.



Таким образом, банк "Открытие" стал владельцем 100%-й доли в мажоритарном акционере компании "Открытие Брокер". Соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 6 сентября 2017 года. Теперь "Открытие Брокер" входит в состав банковской группы ПАО Банк "ФК Открытие" как дочерняя структура банка.



Ранее, 29 августа 2017 года, Банк России объявил о намерении выступить в качестве основного инвестора с долей в капитале ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" не менее 75% с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.



Банк "Открытие" является системно значимой кредитной организацией, по объёму активов занимает 8-е место.





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