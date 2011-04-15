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22/09/2017
15:51

Газпром и НОВАТЭК готовы участвовать в крупном газовом проекте в Марокко

ПАО "Газпром" и ПАО "НОВАТЭК" готовы участвовать в крупных энергетических проектах в Марокко: регазификационном терминале, трубопроводе и генерации. Как сообщают "Ведомости", об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в ходе рабочего визита в Рабат.

По словам министра, Марокко намерено увеличить объёмы потребления газа и развивать у себя электростанции, работающие на газе. "При этом планируется, что будет построен регазификационный терминал, трубопровод и 2.4 ГВт генерирующих мощностей", - отметил А.Новак.

В этом проекте готовы участвовать Газпром и НОВАТЭК. "Ведутся переговоры о поставках сжиженного природного газа, в том числе с наших проектов, в частности, "Ямал-СПГ" и "Арктик СПГ", - пояснил министр. По его словам, обсуждается участие российских компаний "в строительстве газопровода, регазификационного терминала и генерирующих мощностей".

"Заинтересованность также проявляет компания "Интер РАО - Инжиниринг", - добавил А.Новак.

Переговоры с Марокко будут продолжены. Правительство страны скоро определится с параметрами этого газового проекта - с объёмом потребления газа и коммерческой составляющей.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2016 году НОВАТЭК снизил добычу газа на 2.7% до 66.1 млрд куб. м. Добыча жидких углеводородов за прошлый год выросла на 36.8% до 12.441 млн т.

Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в I квартале 2017 года упала на 38.7% до 71 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 11% по сравнению с I кварталом 2016 года и составила 154.6 млрд руб.

Чистая прибыль НОВАТЭКа по РСБУ в первом полугодии 2017 года снизилась на 1% до 90.064 млрд руб. Выручка увеличилась на 11.3% до 228.317 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 6.6% до 101.4 млрд руб.

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