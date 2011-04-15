ЛУКОЙЛ готов продать завод ISAB в Италии

ПАО "ЛУКОЙЛ" может рассмотреть предложения о покупке у него нефтеперерабатывающего комплекса ISAB, расположенного на Сицилии. Об этом сообщает газета "КоммерсанЪ" со ссылкой на заявление президента нефтяной компании Вагита Алекперова.



По его словам, проекты за пределами России не являются приоритетными для ЛУКОЙЛа.



"Если будет представлена нам хорошая цена, конечно, мы продадим этот актив, но сегодня нефтепереработка Западной Европы демонстрирует хорошую доходность. Мы провели огромную работу по модернизации завода, по оптимизации его технологического цикла, и он сегодня приносит доход", - рассказал глава ЛУКОЙЛа.



Он также уточнил, что уже есть желающие приобрести ISAB, в том числе инвесторы из стран Персидского залива, однако конкретный покупатель ещё не выбран.



Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе. ЛУКОЙЛ в 2013 году стал единоличным владельцем комплекса ISAB, в состав которого входят два НПЗ, объединённых системой трубопроводов и интегрированных в единых технологический комплекс общей мощностью 16 млн т в год, а также резервуарный парк объёмом 3.7 млн куб. м и три морских причала.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла на 90.7% до 201 млрд руб. со 105.4 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 10.9% до 2790.8 млрд руб. Показатель EBITDA в первом полугодии 2017 года вырос до 386.7 млрд руб.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом полугодии 2017 года по РСБУ выросла более чем в два раза до 115.607 млрд руб. Выручка компании составила 103.374 млрд руб. по сравнению со 132.822 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Прибыль от продаж составила 78.939 млрд руб. против 114.094 млрд руб. годом ранее.











AK&M "Рынок слияний и поглощений"