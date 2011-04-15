РЖД присоединят третью очередь Восточного порта к Транссибу

АО "Восточный порт" определило подрядчика для выполнения работ по присоединению железнодорожных путей строящейся третьей очереди специализированного угольного комплекса к инфраструктуре крупнейшей на Дальнем Востоке грузовой станции Транссиба - Находка Восточная. Как сообщает пресс-служба порта, подрядчиком выбрано ОАО "Российские железные дороги".



Общая стоимость работ составит 41 млн руб.

Примыкание путей порта будет осуществлено к действующим путям парка отправления и к новым, построенным в рамках реализации проекта по расширению станции Находка Восточная, что обеспечит уборку порожних вагонов с путей третьей очереди.



Согласно документации, проект строительства включает железнодорожные пути, дополнительные стрелочные переводы, сбрасывающие стрелки и маневровые светофоры. Все объекты созданной инфраструктуры будут оснащены самыми современными технологиями и станут частью существующей системы припортовой станции.



Электрообогрев стрелочных переводов обеспечит бесперебойную работу устройств в период снегопадов и пониженных температур, а консольные светодиодные светильники при длительном сроке службы позволят рационально использовать электроэнергию.



АО "Восточный порт" (ИНН 2508001544) - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке России, которая специализируется на перевалке каменного угля.



В порту реализуется крупнейший в Приморском крае инвестпроект по строительству Третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты Третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что к 2019 году увеличит грузооборот Восточного порта до 39 млн т. Весь запланированный объём перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. Единоличным исполнительным органом Восточного порта является ООО "Управляющая портовая компания".



Уставный капитал компании составляет 623.605 млн руб. Он разделён на 2125462 обыкновенные именные акции номиналом 250 руб. и на 368958 конвертируемых именных привилегированных акций номиналом 250 руб. Основной акционер порта - Eastern Stevedoring Holdings Corp., в ее активах - 84.571% акций от уставного капитала общества, остальными акциями владеют юридические и физические лица.



Восточный порт в январе-июле 2017 года отправил на экспорт 13.6 млн т угля различных марок, что на 1% больше аналогичного показателя 2016 года.



"AK&M" от 22.09.2017