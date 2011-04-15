ЦБ повысил оценку структурного профицита ликвидности на конец 2017 года

Банк России повысил оценку структурного профицита ликвидности на конец 2017 года, однако рост профицита не окажет значимого влияния на уровень инфляции. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Как отмечается в комментарии "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки", абсорбирование избыточной ликвидности с помощью операций Банка России позволит нейтрализовать влияние профицита ликвидности на макроэкономические показатели.



Ставки МБК в августе формировались в нижней половине процентного коридора Банка России. Причиной снижения ставок стало ослабление конкуренции среди заемщиков в связи с изменением соотношения спроса и предложения ликвидности на денежном рынке.



Ситуация на финансовых рынках в августе оставалась достаточно спокойной. Динамика курса рубля соответствовала фундаментальным факторам. На фоне замедления инфляции и рыночных ожиданий снижения ключевой ставки Банком России государственные облигации пользовались спросом у иностранных инвесторов. При этом, ожидая дальнейшего снижения стоимости заимствований по мере закрепления инфляции вблизи цели в 4%, российские компании и банки не увеличивали эмиссионную активность, подчеркивается в комментарии ЦБ.





"AK&M" от 22.09.2017