Сегодня с утра тон торгам на мировых площадках задаёт Северная Корея

Сегодня с самого утра тон торгам на мировых площадках задаёт Северная Корея, которая пригрозила Америке "небывалым" испытанием водородной бомбы. Не долго думая, инвесторы принялись избавляться от рисковых активов, что позволило золоту, иене и франку вернуться к росту, комментирует Андрей Диргин, директор Аналитического департамента Альфа-Форекс.



Штаты пока не дали агрессивной ответной реакции. Госсекретарь Р.Тиллерсон дал понять, что Вашингтон продолжит пытаться уладить отношения с КНДР дипломатическим путём, но вопрос военных решений остаётся открытым. В общем, напряжённость на этом фронте остаётся высокой, и эскалация может получить развитие, подчёркивает аналитик.



Также внимание рынков сегодня направлено на широко ожидаемое выступление премьер-министра Британии Терезы Мэй. В преддверии этого события фунт попал под некоторое давление на частичной фиксации прибыли, несмотря на слабость доллара. В целом игроки надеются на конструктивную речь премьера, особенно после того, как вчера прошли слухи о том, что Лондон может предложить Брюсселю 20 млрд евро за сохранение доступа на единый рынок. Во время выступления Т.Мэй пара фунт/доллар и кроссы с участием "британца" могут продемонстрировать высокую волатильность.



Тем временем доллар остаётся в подавленном состоянии, но ближе к завершению торгов коррективы в его динамику могут внести спикеры ФРС, которые выступят в ходе американской сессии. Так, недавно Д.Уильямс заявил, что поддерживает постепенное повышение ставки, что немного подбодрило валюту.



Рубль, пользуясь растерянностью доллара, продолжает восхождение. Котировки пары доллар/рубль достигли недельных минимумов, тестируя зону 57.45 руб. Нефть замерла вблизи уровней открытия и неподалеку от пиковых максимумов апреля. Страны ОПЕК+, как и ожидалось, не стали принимать никаких решений по сделке, решив подождать развития ситуации со спросом и предложением на мировом рынке.



"AK&M" от 22.09.2017