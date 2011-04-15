Ингосстрах выплатил более 42 млн руб. за имущество, пострадавшее во время пожара

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге произвёл выплату страхового возмещения ЗАО "Литовская, 10", имущество которого пострадало во время пожара. Общая сумма выплат составила более 42 млн руб. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошёл 26 января 2017 года в Санкт-Петербурге: в связи с возникшим пожаром огнём было охвачено более тысячи квадратных метров площади здания, расположенного по адресу: улица Литовская, дом 10. В результате пожара был уничтожен скалодром, повреждены конструктивные элементы, внутренняя отделка помещений и инженерные коммуникации здания, расположенного рядом.



Имущество клиента застраховано в Ингосстрахе. Программа страхования предусматривала защиту от следующих рисков: пожар, стихийные бедствия, взрыв бытового газа, повреждения водой, грабеж, злоумышленные действия третьих лиц, падение пилотируемых летательных объектов или их обломков, а также других рисков.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 22.09.2017