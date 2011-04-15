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22/09/2017
17:53

Нацсовет назвал перспективным создание цифровой национальной валюты

Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности подтвердил позицию о необходимости отдельного принятия решений по вопросам применения технологии распределенных реестров участниками финансового рынка и обращения криптовалют на территории России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Технология блокчейн и возможность создания национальной цифровой валюты являются перспективными направлениями и подлежат изучению с целью определения областей их применения для снижения издержек и повышения прозрачности операций. Банк России совместно со всеми заинтересованными государственными организациями и участниками рынка изучает и тестирует возможные сценарии использования технологии распределенных реестров, подчеркивается в сообщении.

При этом ЦБ напоминает, что по действующему законодательству официальной денежной единицей Российской Федерации является рубль. Выпуск в России денежных суррогатов не допускается.

"Однако частные криптовалюты существуют вне рамок государства, они являются транснациональными и трансграничными. Инвесторы, так или иначе участвуют в их обороте и генерировании (майнинге), ожидая получить доход за счет разницы курсов при покупке и продаже. Частная криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной из юрисдикций, основана на математических алгоритмах и функционирует в рамках децентрализованной сети. Поэтому инвесторы, принимая решение о вложении в той или иной форме в криптовалюты, должны осознавать, что принимают на себя все риски потенциальной потери своих средств и не смогут получить правовую защиту и поддержку государства", - говорится в сообщении.

Участники заседания Национального совета договорились продолжать совместную работу по анализу возможностей применения технологии блокчейн в той форме, при которой она даст положительный эффект как для экономики страны, так и для населения, например в повышении эффективности и прозрачности государственных услуг.


"AK&M" от 22.09.2017
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