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22/09/2017
18:22

Ростех намерен начать экспорт лекарств в Узбекистан

Госкорпорация "Ростех" намерена начать экспортировать лекарственные средства и изделия медицинского назначения в Республику Узбекистан. Соответствующий меморандум подписали Национальная иммунобиологическая компания (Нацимбио) и Республиканское внешнеэкономическое государственное предприятие "Узмедэкспорт", говорится в сообщении Ростеха.

В рамках сотрудничества компании будут укреплять экспортное взаимодействие, заниматься разработкой приоритетных проектов и создавать условия для внедрения инновационных технологий и продуктов, рассказали в пресс-службе Нацимбио.

На территории Узбекистана зарегистрировано 768 лекарственных препаратов производства России, из них - 32 препарата производства НПО "Микроген", 80 препаратов производства ОАО "Синтез". Обе компании входят в состав "Нацимбио". Кроме препаратов российского производства на рынке республики представлены лекарственные препараты производства Узбекистана, стран СНГ, Украины, США, Европы, Индии и Китая.

ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.

Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.


"AK&M" от 22.09.2017
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