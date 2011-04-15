Ростех намерен начать экспорт лекарств в Узбекистан

Госкорпорация "Ростех" намерена начать экспортировать лекарственные средства и изделия медицинского назначения в Республику Узбекистан. Соответствующий меморандум подписали Национальная иммунобиологическая компания (Нацимбио) и Республиканское внешнеэкономическое государственное предприятие "Узмедэкспорт", говорится в сообщении Ростеха.



В рамках сотрудничества компании будут укреплять экспортное взаимодействие, заниматься разработкой приоритетных проектов и создавать условия для внедрения инновационных технологий и продуктов, рассказали в пресс-службе Нацимбио.



На территории Узбекистана зарегистрировано 768 лекарственных препаратов производства России, из них - 32 препарата производства НПО "Микроген", 80 препаратов производства ОАО "Синтез". Обе компании входят в состав "Нацимбио". Кроме препаратов российского производства на рынке республики представлены лекарственные препараты производства Узбекистана, стран СНГ, Украины, США, Европы, Индии и Китая.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.





"AK&M" от 22.09.2017