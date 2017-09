Дайджест газеты "Ведомости" от 26 сентября 2017 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 26 сентября 2017 года.





МИНФИН РАЗДЕЛИЛ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ



Минфин понял, как снизить госдолг, - на бумаге.Новая трактовка поможет властям выдать больше госгарантий.



Сумма, зарезервированная в бюджете под госгарантии, сейчас сразу классифицируется как госдолг. Минфин предлагает поменять это правило, рассказывают два федеральных чиновника: госгарантии станут госдолгом, когда откроется кредитная линия, обеспеченная ими. Эта идея может снизить федеральный госдолг, считают они.



Минфин уже готовит поправки, которые позволят более достоверно отражать обязательства по госгарантиям.К концу 2017 г. госдолг, по предварительным оценкам, достигнет 12,6 трлн руб. (13,6% ВВП). По законопроекту о федеральном бюджете на 2018-2020 гг. в 2018 г. долг вырастет до 15,3 трлн, к 2020 г. - до 17,8 трлн руб. (16,2% ВВП).Чиновники и президент гордятся низким долгом России, но долг будет расти.





ЭКОНОМНАЯ ЭЛИТА



Девелоперы элитных проектов теперь строят массовое жилье, чтобы заработать в условиях иссякающего спроса. Доходность жилья эконом-класса в Москве на 5-7% выше, чем бизнес-класса и премиум.



Строить и продавать в Москве дешевое жилье оптом в какой-то момент оказалось выгоднее, чем долго и кропотливо создавать и продвигать новые клубные проекты. Алена Бригаднова, владелица бюро элитной недвижимости Fitch, вспоминает, что еще несколько лет назад площадки в самом сердце столицы под точечные дорогие проекты стояли невостребованные, девелоперы же носились по рынку в поисках свободных гектаров, а то и десятков гектаров под массовую застройку. "В кризис спрос на элитном рынке снизился, цены перешли из долларовой зоны в рублевую, по сути упали, и компании премиального сегмента стали рассматривать другие сегменты, где спрос более устойчив", - объясняет Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank. Стоимость 1 кв. м элитного жилья снизилась за два последних года с 850 000 до 705 000 руб. Долларовые ценники, сначала многократно переписанные в сторону уменьшения, и вовсе ушли в прошлое.





РЕМОНТ ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ



Цена квадратного метра в новостройках снижается, а стоимость отделки квартиры идет вверх. Покупатели строящегося жилья редко понимают масштаб затрат на ремонт.



Покупатели строящегося жилья редко понимают реальный масштаб затрат на ремонт. Ремонт с мебелью покупателю новостройки обходится в 10-40% от стоимости квартиры.



Дизайнер интерьеров Эльвира Станкевич пишет в блоге: "Если раньше покупка квартиры была основной статьей затрат, то сейчас соотношение довольно сильно перекосилось в сторону отделочных работ. Итальянская и испанская плитка подорожала в рублях в среднем в 2 раза по сравнению с ценами 2013 г. То, что можно было купить за 2000-2500 руб., стоит теперь 4000-5000 руб. за 1 кв. м".



Дизайнер Юлия Куликова считает, что за последний год отделочные материалы подорожали в среднем на 10%, а общестроительные работы в цене практически не увеличились.



Юрий Гольдберг, основатель сервиса по ремонту Rewedo.ru, возражает коллегам: на конкурентном рынке у каждого материала появляется все больше аналогов и подорожавшие всегда можно заменить.





КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ ЭПОХИ МИНЦ



Китайская Vanke Group может стать акционером O1 Properties Бориса Минца. Она ведет переговоры о покупке до 51% акций одного из крупнейших владельцев офисов в Москве.



Китайская Vanke Group ведет переговоры о покупке крупного пакета акций O1 Properties, рассказали "Ведомостям" источники. По их словам, сейчас китайцы проводят due diligence компании, по итогам которого определится размер пакета. В любом случае речь идет о приобретении 30-51% акций, утверждают собеседники "Ведомостей", уточняя, что пока никаких соглашений не подписано.



O1 Properties - один из крупнейших владельцев премиальных офисов в Москве. Ей принадлежат 15 бизнес-центров на 743 000 кв. м, рыночная стоимость этого портфеля на 30 июня 2017 г. - $4,23 млрд, стоимость акционерного капитала за вычетом кредитов - $916,6 млн.



Учитывая уникальность активов O1 Properties, инвестор заплатит существенную премию к этому показателю, уверены эксперты.





МКБ РАСПРОДАЮТ БЕЗ СРОКА



Санация второго банка из списка "Альфа-капитала" взволновала инвесторов: за неделю вечные евробонды Московского кредитного банка подешевели на 20%.



Вечные евробонды Московского кредитного банка (МКБ) в понедельник усилили падение, начавшееся неделю назад. Вчера в 18.00 мск они стоили 74% от номинала, что соответствует доходности 16% годовых - за день их цена упала на 7 п.п. Неделей ранее цена была около 95%, доходность - 10,5%, следует из данных Bloomberg. Reuters дает другие цифры, однако падение цены сопоставимо.



На котировки влияет "общий негативный информационный фон о российских частных банках", заявил представитель МКБ.В начале августа директор по работе с состоятельными клиентами УК "Альфа-капитал" Сергей Гаврилов направил своим клиентам письмо о том, что четыре крупных частных банка - "ФК Открытие", Бинбанк, МКБ и Промсвязьбанк - могут испытывать финансовые проблемы, и посоветовал "дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам рынка.





IPHONE 8 НЕ ЖДУТ



Российские любители гаджетов ничем не отличаются от зарубежных. Как выяснили "Ведомости", предзаказ на новый iPhone 8 в России идет плохо, все ждут появления iPhone X.



В прошлую пятницу в России стартовал предзаказ новых iPhone 8 и 8 Plus, представленных Apple 12 сентября. Но покупатели заказывают меньше новинок, чем моделей iPhone 7 и 7 Plus год назад, рассказали "Ведомостям" сотрудники пяти сотовых ритейлеров. Один из них уточняет, что предзаказ в этом году примерно вдвое ниже.



В зависимости от розничной сети падение спроса колеблется от 2 до 2,5 раза, соглашается ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сейчас в Россию ввезено 40 000 смартфонов iPhone 8 и 8 Plus, сообщает Муртазин со ссылкой на собственные источники. А год назад такую же партию iPhone 7 распродали за неделю, вспоминает эксперт. Теперь же iPhone 8, скорее всего, будут продаваться 2-2,5 недели.





ЛИШИТЬ БОНУСА ЗА КРЕПКОЕ СЛОВЦО



Строительная фирма KB Home урезала бонус гендиректору за ругань с соседями. Топ-менеджер оскорбил живущую по соседству известную актрису, пожаловавшуюся в полицию на шум в его дворе.



Американская строительная компания KB Home объявила, что снизит годовой бонус гендиректора Джеффри Мецгера на 25% после того, как в СМИ попала запись ссоры Мецгера и его соседки, известной актрисы Кэти Гриффин. На двухминутной записи слышно, как Мецгер обрушился с руганью на Гриффин и ее бойфренда за то, что они пожаловались в полицию на шум во дворе дома Мецгера в пригороде Лос-Анджелеса Бель-Эйр, где внуки топ-менеджера купались в бассейне.



После этого KB Home выпустила заявление, что совет директоров компании принял решение сократить бонусы Мецгера, потому что его "недавнее поведение в отношении соседей неприемлемо и бросает тень на репутацию KB Home". Компания также выпустила отдельное заявление от лица Мецгера, в котором тот извинился за выражения, которые использовал, и за потерю самообладания. Но еще кое-что добавил.





НЕРВЫ В ОБМЕН НА ДЕНЬГИ



У каких групп населения стресс более оправдан.

В конце нынешнего лета мы задавали нашим респондентам вопрос, ощущают ли они или нет стресс и напряжение в конце дня. Около одной десятой пожаловались, что чувствуют это каждый или почти каждый день, а четверть - что имеют такие ощущения раз-два в неделю. Остальные таких жалоб почти совсем или совсем не предъявляли.



Будем считать, что треть населения чувствует стресс. Но среди людей 18-24 лет доля жалоб ниже средней (0.8), а когда они в 25-39 лет обзаводятся семьей, жалоб на стресс становится напротив, в 1.2 раза больше, чем в среднем. Многое зависит от того, чем живет человек. В 1.3 раза чаще других жалуются на стресс предприниматели. Но не легко и управлять нами всеми. Наши руководители пребывают после своих управленческих трудов в напряжении в 1.2 раза чаще нас руководимых. Стрессогенность рабочих мест у служащих такая же, как у рабочих.





РЫНКУ НЕ ХВАТАЕТ НЕФТИ



Цена Brent превысила $58 за баррель на фоне признаков сокращения предложения и опасений перебоев поставок нефти из Курдистана.



В понедельник цена ноябрьских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures превысила $58 за баррель - это максимум с июля 2015 г. Поддержку ценам оказало несколько факторов.



Прогнозируется рост спрос на нефть со стороны нефтеперерабатывающих заводов США, которые возобновляют работу после урагана. В тоже время американские компании снижают активность: по данным Baker Hughes, число действующих буровых установок в США падало последние пять недель.



В 2016 г. для сокращения избытка предложения нефти на рынке ОПЕК и ряд стран не входящие в картель договорились о сокращении добычи. Действие соглашения истекает в конце марта 2018 г. Ирак и некоторые другие страны - экспортеры нефти ведут переговоры о дальнейшем снижении производства нефти.





