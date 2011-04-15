Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 сентября 2017 года



У РУСАДА ВОЗЬМУТ ПРОБУ

WADA ПРОВЕДЕТ АУДИТ РОССИЙСКОГО АГЕНТСТВА



Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на этой неделе проведет аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Эта процедура является необходимым условием для восстановления статуса РУСАДА, ставшего одной из жертв прошлогоднего допингового кризиса в отечественном спорте. Сомнений в том, что аудит будет пройден, нет практически никаких, однако это не означает, что проблем с возвращением статуса у агентства не возникнет. WADA по-прежнему требует от РУСАДА выполнения еще двух условий, которые источники "Ъ" называют "политическими", "лежащими вне компетенции структуры" и "невыполнимыми". Первое - обеспечение доступа к пробам из Московской антидопинговой лаборатории, опечатанным в рамках открытого Следственным комитетом РФ уголовного дела. Второе - публичное признание выводов, содержащихся в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, о системе сокрытия и поощрения нарушений, связанных с запрещенными препаратами и методиками.





ПОЛКОВНИК ПРОЯВИЛ ТЫЛОВУЮ ХВАТКУ

ЧИНОВНИК МИНОБОРОНЫ АРЕСТОВАН ЗА ОСОБО КРУПНЫЕ ВЗЯТКИ ОТ КОММЕРСАНТОВ





Как стало известно "Ъ", главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело о рекордной в истории Минобороны взятке. Из судебных документов следует, что начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин за 368 млн руб. способствовал заключению с Минобороны контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения, а также обещал общее покровительство участвовавшим в их исполнении коммерсантам.





"О ДЕНЬГАХ НЕ ГОВОРИМ"

ОСУЖДЕН СЛЕДОВАТЕЛЬ, НАПИСАВШИЙ СУММУ ВЗЯТКИ НА СТЕНЕ



Как стало известно "Ъ", за получение взятки $50 тыс. Басманный райсуд вчера приговорил в особом порядке к восьми годам колонии бывшего старшего следователя по особо важным делам главного следственного управления (ГСУ) СКР Александра Сорокина. Взятка передавалась ему за возбуждение уголовного дела и арест активов совладельцев банка "БФГ-кредит" - известного кинопродюсера Юрия Глоцера и его сына Филиппа, а также признание потерпевшей от их действий еще одного акционера банка - Тамары Хорошиловой.





KEY ENERGY НЕ УДАЛОСЬ ЗАБУРИТЬСЯ В РОССИИ

АМЕРИКАНСКАЯ НЕФТЕСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ УХОДИТ С РЫНКА С УБЫТКАМИ



Как выяснил "Ъ", американская нефтесервисная Key Energy, пришедшая в Россию в 2008 году, уходит с рынка. Она продала свой единственный актив в РФ - компанию "Геострим", которую в свое время купила за $50 млн,- кипрскому офшору. Key Energy, прошедшая в 2016 году через банкротство, активно избавлялась от активов вне США. По оценкам участников рынка, американцы согласились на серьезный дисконт, продав за "Геострим" не более чем за $6 млн.





СО СЧЕТОМ ИЛИ НА СЧЕТЕ

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ НЕ РАСПЛАТИТСЯ ЗА СВЕТ ДО 2024 ГОДА



Энергосбытовые компании Северного Кавказа не смогут расплачиваться за электроэнергию до 2021 года и будут лишь копить задолженность. Региональная МРСК предложила генераторам заморозить требования по долгам, которые уже сейчас только на оптовом рынке достигают 33,3 млрд руб., до 2024 года. Но поставщики не готовы согласиться на такую схему без гарантий последующей оплаты, а аналитики называют ее беспроцентной рассрочкой, которая к 2024 году обесценит северокавказские долги на 22%.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 25.09.2017