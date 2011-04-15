Повтор! Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю уменьшилось на 1%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 13 по 20 сентября, уменьшилось на 1% до 881.7 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю сокращение количества безработных произошло в 56 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Забайкальском, Красноярском краях, республиках Алтай, Крым, Бурятия, Карелия, Удмуртской Республике, Томской и Новосибирской областях.



В 23 регионах отмечен рост численности безработных. Наибольший рост наблюдался в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, республиках Дагестан, Калмыкия, Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Тульской и Ленинградской областях.



По состоянию на 20 сентября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 121.331 тыс.





"AK&M" от 26.09.2017