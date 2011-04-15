Пассажиропоток ГК "Аэрофлот" в январе-августе вырос на 17.1% до 33.553 млн

Пассажиропоток группы компаний "Аэрофлот" в январе-августе 2017 года вырос на 17.1% до 33.553 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в сообщении Аэрофлота.



Пассажирооборот увеличился на 18.5% до 86.886 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел - на 1.5 процентного пункта до 83.4%.



Перевозки грузов и почты выросли на 41.7% до 167.633 тыс. т, грузооборот - на 46% до 762.2 млн тоннокилометров, коммерческая загрузка - на 2.9 п.п. до 68.5%.



В августе 2017 года пассажиропоток группы увеличился на 16% до 5.264 млн по сравнению с годом ранее, пассажирооборот - на 16.2% до 13.698 млрд пассажирокилометров.



ГК "Аэрофлот" в прошлом месяце ввела в эксплуатацию пять лайнеров - четыре Boeing 737-800 и один Airbus A321. За этот же период один Airbus A321 был выведен из парка. С начала года парк группы увеличился на 15 воздушных судов и по состоянию на 31 августа 2017 года насчитывал 300 самолёта (без учёта одного Ан-24, переданного в аренду, и шести Ан-148, переданных в субаренду).



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



Пассажиропоток ГК "Аэрофлот" в январе-июле 2017 года вырос на 17.3% до 28.289 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Чистая прибыль группы "Аэрофлот" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 17.15% до 2.89 млрд руб. с 2.467 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.93% до 234.86 млрд руб. с 223.824 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась в 3.02 раза до 7.697 млрд руб. с 23.25 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 32.57% до 5.537 млрд руб. с 8.211 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 48.7% до 15.403 млрд руб. с 30.035 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 6.8 процентного пункта до 6.6%.





"AK&M" от 26.09.2017