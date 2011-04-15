РЖД организовали транзит контейнеров между Европой и Китаем через Калининградскую область

Первый контейнерный поезд, следующий транзитом через Калининградскую область из Европы в Китай, 25 сентября прибыл на станцию Черняховск Калининградской железной дороги (КЖД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАО "Российские железные дороги".



На станции Черняховск контейнеры были перегружены с платформ "европейской" колеи стандарта 1435 мм на платформы "российской" колеи 1520 мм и отправлены далее по маршруту до города Чэнду (Китай). Всего в составе поезда 41 крупнотоннажный контейнер.



Данный проект реализуется Калининградской магистралью и АО "Объединённая транспортно-логистическая компания" (ОТЛК). Таким образом, создан новый дополнительный коридор к базовому маршруту ОТЛК Достык/Алтынколь - Брест - Достык/Алтынколь.



По словам начальника КЖД Виктора Голомолзина, магистраль активно реализует свой транзитный потенциал, взаимодействуя с иностранными партнёрами. Так, для обеспечения транзита контейнеров по разработанному с ОТЛК маршруту руководством Литовской железной дороги были предоставлены скидки к тарифам на транспортировку грузов в составах контейнерных поездов.



Калининградская магистраль, со своей стороны, предоставляет инфраструктуру для перегрузочных работ. Наряду с терминалом на станции Черняховск, до конца 2017 года для осуществления перегруза контейнеров будет задействована станция Дзержинская-Новая. В настоящее время здесь завершается строительство специализированной площадки, которую оснастят крановым оборудованием для обработки крупнотоннажных контейнеров.



По словам президента ОТЛК Алексея Грома, в планах компании - наращивание объёма грузоперевозок в направлении Европа - Китай - Европа, в том числе через Калининградскую область. Планируется, что на первом этапе проекта через терминалы КЖД будет проходить до 365 контейнерных поездов в год, с возможностью последующего увеличения частоты отправок.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.



"AK&M" от 26.09.2017