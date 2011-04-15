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26/09/2017
10:53

"Обувь России" планирует разместить на Московской Бирже около 40% акций

Группа компаний "Обувь России" планирует разместить на Московской Бирже около 40% акций. Об этом говорится в сообщении компании.

"Обувь России" для проведения IPO зарегистрировала в Банке России дополнительный выпуск акций в количестве, эквивалентном 60% текущего акционерного капитала. По итогам размещения ожидается, что доля акций в свободном обращении составит приблизительно 40% от увеличенного акционерного капитала.

"Привлечённые в ходе предложения средства будут направлены группой на увеличение своей розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, а также другие общекорпоративные цели. Основатель и директор группы Антон Титов останется основным акционером по итогам реализации предложения", - также отмечается в сообщении.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают BCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и "Сбербанк КИБ".

Группа компаний "Обувь России" (ИНН 5407038230) - федеральная обувная компания с головным офисом в Новосибирске, входит в тройку крупнейших операторов российского обувного рынка.

Чистая прибыль ГК "Обувь России" по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 38.6% до 347.7 млн руб. по сравнению с годом ранее. Выручка достигла 4.141 млрд руб., увеличившись на 2%, показатель EBITDA вырос на 28.8% до 1.052 млрд руб. благодаря снижению административных расходов. Рентабельность по EBITDA составила 25.4%, что на 5.4 процентного пункта выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.


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