Группа компаний "Обувь России" планирует разместить на Московской Бирже около 40% акций. Об этом говорится в сообщении компании.



"Обувь России" для проведения IPO зарегистрировала в Банке России дополнительный выпуск акций в количестве, эквивалентном 60% текущего акционерного капитала. По итогам размещения ожидается, что доля акций в свободном обращении составит приблизительно 40% от увеличенного акционерного капитала.



"Привлечённые в ходе предложения средства будут направлены группой на увеличение своей розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, а также другие общекорпоративные цели. Основатель и директор группы Антон Титов останется основным акционером по итогам реализации предложения", - также отмечается в сообщении.



Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают BCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и "Сбербанк КИБ".



Группа компаний "Обувь России" (ИНН 5407038230) - федеральная обувная компания с головным офисом в Новосибирске, входит в тройку крупнейших операторов российского обувного рынка.



Чистая прибыль ГК "Обувь России" по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 38.6% до 347.7 млн руб. по сравнению с годом ранее. Выручка достигла 4.141 млрд руб., увеличившись на 2%, показатель EBITDA вырос на 28.8% до 1.052 млрд руб. благодаря снижению административных расходов. Рентабельность по EBITDA составила 25.4%, что на 5.4 процентного пункта выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"