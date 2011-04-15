Китайская Vanke Group ведет переговоры о покупке акций O1 Properties

Китайская Vanke Group ведет переговоры о покупке крупного пакета акций O1 Properties, рассказали "Ведомостям" четыре человека, близких к разным сторонам потенциальной сделки.



По их словам, сейчас китайцы проводят due diligence компании, по итогам которого определится размер пакета. В любом случае речь идет о приобретении 30-51% акций, утверждают собеседники "Ведомостей", уточняя, что пока никаких соглашений не подписано.



Представитель O1 Properties сообщил, что к ней, как к одному из крупнейших собственников коммерческой недвижимости, обращаются с разными предложениями многие компании, в том числе иностранные, рассматривающие инвестиции в Россию, но на данный момент о конкретных сделках речи не идет. Запрос в Vanke Group остался без ответа.



Инвестиционная компания O1 Properties основана в 2010 году и сегодня является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса А в Москве.



На текущий момент O1 Properties владеет и управляет портфелем из 15 готовых бизнес-центров в ключевых деловых районах столицы России общей арендуемой площадью 584 тыс. кв. м. Рыночная стоимость этого портфеля составляет $4.34 млрд, сообщается на сайте компании.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"