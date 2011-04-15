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26/09/2017
11:43

Приостановка чартеров ВИМ-Авиа затронет до 100 тыс. туристов

Ассоциация туроператоров (АТОР) направила в адрес Правительства РФ обращение с просьбой вмешаться в ход разрешения ситуации с неплатежеспособностью авиакомпании "ВИМ-Авиа", от которой могут пострадать до 100 тыс. российских туристов. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Напомним, что вчера 25 сентября, после нескольких попыток урегулировать кризис неплатежей компании "ВИМ-Авиа", задолжавшей обслуживающим ее самолеты организациям более 1 млрд руб. (из них половину - своему базовому аэропорту "Домодедово"), решения найдено не было. Гарантии ВИМ-Авиа, чьи платежи перед лизингодателями также просрочены (то есть, компании грозит лишение главных активов - воздушных судов), пока не смогли дать финансовые организации. Сама авиакомпания, чья общая кредиторская задолженность оценивается от 3 до 10 млрд руб., не обладает сейчас оборотными средствами, которые могли бы быть использованы для компенсаций туристам или замены рейсов.

По последним данным, "ВИМ-Авиа" осуществляла несколько десятков чартерных рейсов в неделю. По предварительной оценке, авиакомпания до конца летнего сезона взяла на себя обязательства перевезти около 200 тыс. пассажиров - в том числе порядка 100 тыс. российских туристов, которые запланировали отдых в России и за рубежом, - говорится в обращении АТОР.

"Остановка деятельности авиакомпании в первую очередь отразится на этих рейсах, что приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках, который грозит обернуться значительным репутационным ущербом для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка, и широким недовольством рядовых граждан", - говорится в сообщении АТОР.

В АТОР полагают, что в преддверие важнейших для России событий, к которым, в том числе, относится и проведение Чемпионата Мира по футболу в 2018 году, подобный скандал с одним из российских перевозчиков недопустим. Ситуация неизбежно окажется и на страницах иностранных СМИ, так как на данный момент "ВИМ-Авиа" не планирует вывоз российских граждан из-за рубежа - а это десятки тысяч человек.


"AK&M" от 26.09.2017
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