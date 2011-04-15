Американская Key Energy продала свой единственный актив в РФ - компанию "Геострим"

Американская нефтесервисная компания Key Energy, пришедшая в Россию в 2008 году, уходит с рынка, сообщает газета "Коммерсант".



Key Energy продала свой единственный актив в РФ - компанию "Геострим", которую в свое время купила за $50 млн,- кипрскому офшору.



Сумма сделки и покупатели не раскрываются. Уход из РФ является частью стратегии по продаже активов за пределами США, говорится в сообщении Key Energy.



По оценкам участников рынка, американцы согласились на серьезный дисконт, продав за "Геострим" не более чем за $6 млн.



Россия оставалась последним регионом присутствия компании за пределами США, до этого Key Energy ушла из Колумбии, Мексики, Эквадора, Бахрейна и Омана. С ГСГ и Key Energy связаться не удалось.



"Геострим" предоставляет услуги бурения и капремонта скважин. Выручка компании за 2016 год по РСБУ составила 272 млн руб. Клиентами компании были Роснефть, ЛУКОЙЛ, ННК. Основным регионом ГСГ является Коми.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"