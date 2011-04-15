Аэропорт "Внуково" примет рейсы ВИМ-Авиа

Аэропорт "Внуково" примет рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом говорится в сообщении Минтранса.



В связи с отсутствием у авиакомпании денежных средств для выполнения обязательств перед пассажирами, Минтранс и Росавиация приняли решение о приостановке отправки пассажиров в рамках чартерных программ как на внутрироссийских направлениях, так и за рубеж. При этом перевозчик собственными либо привлеченными силами выполнит свои обязательства по вывозу с мест отдыха пассажиров, имеющих на руках билеты авиакомпании.



В течение двух дней будет произведено согласование сетки расписаний, с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров ВИМ-Авиа.



Напомним, 25 сентября 2017 года, попытки урегулировать кризис неплатежей ВИМ-Авиа не увенчались успехом.



ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" (ИНН 7713357944) - российская авиакомпания, создана в 2002 году. Основу деятельности ВИМ-Авиа составляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки - более 50 городов по всему миру. Парк воздушных судов насчитывает 11 среднемагистральных самолетов Boeing 757-200. ВИМ-Авиа базируется в Московском аэропорту "Домодедово".



Пассажиропоток авиакомпании "ВИМ-Авиа" в январе-августе 2017 года вырос на 31.4% до 1.834 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 54.4% до 4.948 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел упала на 1 п.п. до 76.1%. Объём перевозки грузов и почты вырос в 2.8 раза до 11.659 тыс. т.





"AK&M" от 26.09.2017