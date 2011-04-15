Роснефть подписала пакетное соглашение по строительству, лизингу и эксплуатации крупнотоннажных танкеров типа "Афрамакс". Об этом сообщается на сайте нефтяной компании.



Участниками соглашения являются ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Совкомфлот", ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания", АО "Роснефтефлот" и ООО "ССК "Звезда".



Суда будут построены совместно с южнокорейским партнером ССК "Звезда" компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. и будут введены в эксплуатацию с 2021 года. Оператором проекта станет ПАО "Совкомфлот".



Танкеры, работающие на газомоторном топливе (СПГ), представляют собой суда нового поколения, спроектированные с учетом эксплуатационного опыта "Совкомфлота", "Роснефтефлота" и других российских перевозчиков. Суда соответствуют самым высоким экологическим стандартам, а также новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы, азота и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей. Длина одного танкера составит 250 метров, ширина 44 метра, осадка 15 метров, дедвейт 114 тыс. тонн, скорость 14.6 узлов. Суда будут иметь ледовый класс ICE-1B.



Таким образом, портфель заказов "Роснефти" на танкеры класса "Афрамакс" увеличится до 10 единиц, что является крупнейшим за последнее время серийным заказом на российских верфях.



Подписанные соглашения будут способствовать развитию передовых технологий проектирования грузовых судов, локализации их производства в рамках судостроительного и промышленного кластера на Дальнем Востоке России.



Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" Консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль Роснефти в 2016 году по МСФО упала на 49% до 181 млрд руб. с 355 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации упала на 3.1% до 4.988 трлн руб. с 5.15 трлн руб. При этом показатель EBITDA вырос 2.7% и составил 1.278 трлн руб., маржа EBITDA - на 1.2 п.п до 25%.





"AK&M" от 26.09.2017