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26/09/2017
12:13

В Кореневском районе Курской области запущен в тестовую эксплуатацию пилотный сегмент системы "Безопасный город"

В Курской области в поселке Коренево под руководством заместителя губернатора, председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова прошло выездное совещание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати области.

Разработчик и исполнитель Системы 112 в Курской области - Научно-технический центр "Протей" продемонстрировал работу системы мониторинга на химически опасных объектах, являющуюся частью АПК "Безопасный город". С помощью специального датчика система определяет место аварии и оперативно предоставляет информацию об объекте. Кроме того, она может составить прогноз о потенциальной зоне поражения.

"На базе Кореневского района мы совместно с партнерами - ПАО "Ростелеком", НИС "Юго-запад" развернули и запустили в тестовую эксплуатацию пилотный сегмент системы "Безопасный город", - пояснила Анна Гридякина, заместитель руководителя направления системы безопасности компании НТЦ "Протей". - На сегодняшний день выполнены интеграции с уже действующими в районе системами "Сирена Альфа", "Сирена МЧС", с системой мониторинга радиоактивной обстановки, проработан механизм интеграции с Системой 112".

В рамках внедрения пилота был привезен тестовый сегмент фото - и видеофиксации, который также успешно интегрирован.

На пленарной части совещания были заслушаны технические разработчики проекта, реализация которого проходит на базе ЕДДС пилотных муниципальных образований региона: Кореневского и Золотухинского районов, городов Курчатова и Железногорска.

"Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" значительно повысит уровень безопасности населения. Он объединит информацию, поступающую от различных систем безопасности, тем самым создаст единую базу оперативной информации, - резюмировал М.Горбунов. - Это позволит снизить время реагирования экстренных служб на инциденты и минимизировать негативные последствия".



"AK&M" от 26.09.2017
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