Медики Курской области внедрили уникальную систему централизованного мониторинга пациентов, принимающих непрямые антикоагулянты. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати области.



Как рассказали специалисты комитета здравоохранения региона, это совершенно новое направление в области телемедицины. Оно позволило повысить качество профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов групп риска до современного мирового уровня.



В основе системы лежит уникальный программный комплекс, базирующийся на IT-технологиях, посредством которого необходимые данные о пациенте, анализ крови из всех лечебных учреждений в режиме online передаются на центральный сервер. Там они при участии врача обрабатываются и принимаются решения по дальнейшей тактике ведения пациента.



Рекомендации в тот же день отсылаются на мобильный телефон пациента. На каждого больного ведется индивидуальная, электронная история болезни с регистрацией всех входящих и исходящих данных. Все SMS-сообщения с рекомендациями отслеживаются системой до момента прихода на телефон пациента. Если же SMS-сообщение c рекомендациями до пациента не дошло, то система оповещает об этом ответственного врача. В таком случае он связывается с медперсоналом по месту жительства пациента.



С 2015 года система централизованного мониторинга МНО включена в российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений, с 2016 года - в клинические рекомендации по профилактике тромбоэмболических синдромов.



С прошлого года программный комплекс, который лежит в основе работы системы централизованного мониторинга МНО, зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (единственная зарегистрированная программа в России).



На сегодняшний день подобная система мониторинга существует только в Курской области. Аналогов в России и за рубежом нет. Её работа началась в сентябре 2012 года и на сегодняшний день система функционирует в рамках обязательного медицинского страхования. По состоянию на 2017 год в ней зарегистрировано порядка 1.7 тыс. человек. Ресурс программного комплекса позволяет мониторить всю страну.







"AK&M" от 26.09.2017