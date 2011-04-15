Несмотря на ослабление большинства мировых валют против доллара, в том числе развивающихся стран на 0.4/1.5%, российский рубль продолжает оказывать уверенное сопротивление, оставаясь в диапазоне 57.25-57.70. Об этом сообщается в аналитическом обзоре Росбанка.



Поддержку рублю оказывают стремительно растущие нефтяные котировки (Brent $59 за баррель, +3.8%), обновившие максимум с июля 2015 года. Восходящей динамике способствуют неопределенность накануне объявления результатов референдума о независимости Иракского Курдистана сегодня, а также сокращение предложения со стороны США после оценки последствий ураганов на территории страны.



Еще более привлекательной выглядит динамика рубля против единой европейской валюты (68.18, -0.8%), которая после неожиданного исхода парламентских выборов в Германии продолжает терять свои позиции против доллара (1.18, -0.9%).





"AK&M" от 26.09.2017