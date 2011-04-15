Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/09/2017
13:35

Российский рубль продолжает оказывать уверенное сопротивление

Несмотря на ослабление большинства мировых валют против доллара, в том числе развивающихся стран на 0.4/1.5%, российский рубль продолжает оказывать уверенное сопротивление, оставаясь в диапазоне 57.25-57.70. Об этом сообщается в аналитическом обзоре Росбанка.

Поддержку рублю оказывают стремительно растущие нефтяные котировки (Brent $59 за баррель, +3.8%), обновившие максимум с июля 2015 года. Восходящей динамике способствуют неопределенность накануне объявления результатов референдума о независимости Иракского Курдистана сегодня, а также сокращение предложения со стороны США после оценки последствий ураганов на территории страны.

Еще более привлекательной выглядит динамика рубля против единой европейской валюты (68.18, -0.8%), которая после неожиданного исхода парламентских выборов в Германии продолжает терять свои позиции против доллара (1.18, -0.9%).


"AK&M" от 26.09.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100