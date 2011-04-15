Нефть остается главным фактором. Азиатские индексы снижаются. Инвесторы обеспокоены усилением напряженности в отношениях США и КНДР, а также проявляют осторожность в преддверии выступления главы ФРС Джанет Йеллен, полагает аналитик ФГ БКС Марк Брэдфорд.



Пхеньян пригрозил сбивать бомбардировщики США, пролетающие вблизи Корейского полуострова, в ответ на твит Дональда Трампа о возможности уничтожения Северной Кореи, который КНДР восприняла как объявление войны, при этом Вашингтон считает такие заявления "абсурдом".



От Д.Йеллен инвесторы ждут сигналов относительно намерений ФРС повысить ставку в декабре. Ранее представители Федрезерва как призывали FOMC продолжать плавное повышение ставки (Дадли), так и советовали ждать ускорения роста зарплат и цен (Эванз). Несмотря на новостной шум, в отсутствие негативных сюрпризов цены на нефть Brent превысили уровень $59 за баррель, что должно поддержать российский рынок акций.



США в минусе, Азия в основном снижается. Американский рынок акций завершил вчерашний день на отрицательной территории (DJIA -0.24%, S&P 500 -0.22%, NASDAQ -0.88%). Азиатские индексы сегодня утром находятся по большей части в минусе (Hang Seng -0.03%, Shanghai+0.07%, Nikkei -0.38%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.12%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $59.33 за баррель - выше открытия.





"AK&M" от 26.09.2017