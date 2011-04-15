Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/09/2017
14:36

International Petroleum Corp. покупает долю Cenovus в канадской нефтегазодобыче

Дочерняя структура International Petroleum Corporation заключила соглашение с Cenovus Energy Inc. о приобретении её доли владения в активах традиционной нефтегазодобычи в районах Саффилд и Алдерсон в канадской провинции Альберта. Об этом говорится в сообщении International Petroleum Corporation.

Сумма сделки составила 512 млн канадских долларов и может измениться с учётом выплаты потенциальных компенсаций. Приобретение финансируется IPС полностью за счёт заёмного капитала.

По словам управляющего IPС Майка Николсона, сделка укладывается в стратегию IPС, направленную на реализацию потенциала нынешней производственной базы в качестве основы для приобретения других перспективных добывающих активов с хорошим потенциалом разработки.

По условиям сделки, IPC приобретает 100% операторских полномочий по данным нефтегазовым активам, потенциальный уровень производства которых составляет 6.9 тыс. баррелей нефти в день и около 102 млн стандартных куб. футов газа в день, или всего около 24 тыс. баррелей н.э. в сутки.

Сделки подлежит одобрению контролирующими органами и должна завершиться в IV квартале 2017 года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100