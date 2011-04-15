International Petroleum Corp. покупает долю Cenovus в канадской нефтегазодобыче

Дочерняя структура International Petroleum Corporation заключила соглашение с Cenovus Energy Inc. о приобретении её доли владения в активах традиционной нефтегазодобычи в районах Саффилд и Алдерсон в канадской провинции Альберта. Об этом говорится в сообщении International Petroleum Corporation.



Сумма сделки составила 512 млн канадских долларов и может измениться с учётом выплаты потенциальных компенсаций. Приобретение финансируется IPС полностью за счёт заёмного капитала.



По словам управляющего IPС Майка Николсона, сделка укладывается в стратегию IPС, направленную на реализацию потенциала нынешней производственной базы в качестве основы для приобретения других перспективных добывающих активов с хорошим потенциалом разработки.



По условиям сделки, IPC приобретает 100% операторских полномочий по данным нефтегазовым активам, потенциальный уровень производства которых составляет 6.9 тыс. баррелей нефти в день и около 102 млн стандартных куб. футов газа в день, или всего около 24 тыс. баррелей н.э. в сутки.



Сделки подлежит одобрению контролирующими органами и должна завершиться в IV квартале 2017 года.







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