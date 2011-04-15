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26/09/2017
14:15

В.Путин назначил Г.Никитина врио губернатора Нижегородской области

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области первого заместителя министра торговли и промышленности РФ Глеба Никитина. Об этом свидетельствует сообщение, размещённое на сайте Кремля.

Г.Никитин родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "финансы и кредит", в 2004 году - юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "юриспруденция", в 2008 году - Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, В 2012 году окончил программу MBA.

В 1999-2004 годах занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела, начальника управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. В 2004 году стал начальником Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. В 2007 году назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, в 2008 году - заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в 2011 году - исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В 2012 году стал заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2013 году - первым заместителем министра промышленности и торговли.


"AK&M" от 26.09.2017
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