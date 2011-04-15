Стандартные стратегии доверительного управления набирают популярность, ЦБ

В стандартных стратегиях управления по итогам II квартала 2017 года задействовано 71.6 млрд руб., или 27.8% от совокупной стоимости инвестиционных портфелей под доверительным управлением профучастников - некредитных финансовых организаций (НФО). Их выбрали 38.8 тыс. клиентов, или 85.4%. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на обзор ключевых показателей профессиональных участников финансового рынка за II квартал 2017 года.



Средний объём инвестиционного портфеля среди клиентов профучастников - НФО составляет 5.7 млн руб. по всем стратегиям доверительного управления и 1.8 млн руб. - по стандартным стратегиям. Такое распределение связано с особенностью использования стандартных стратегий, которые широко применяются для управления портфелями большого числа клиентов с небольшими активами. В то время как управление портфелями крупных клиентов требует индивидуального подхода.



К концу II квартала было открыто свыше 238 тыс. инвестиционных счетов (ИИС), объём инвестиционных портфелей составил более 28.6 млрд руб. Наибольшую долю в структуре портфелей ИИС занимают ценные бумаги - акции и федеральные облигации.





"AK&M" от 26.09.2017