Сбербанк принял участие в реструктуризации кредитного портфеля ГК "Дженсер"

Банки-кредиторы группы компаний "Дженсер", одного из крупнейших автодилеров РФ, завершили реструктуризацию её долгового портфеля. В реструктуризации приняли участие Сбербанк, ВТБ, Связь-Банк, банк "Союз", МКБ, банк "Российский капитал". Параметры реструктуризации подразумевают комфортные условия дальнейшего обслуживания долга и позволяют "Дженсеру" осуществлять стабильную операционную деятельность. Об этом говорится в сообщении банка.



Консультантом по реструктуризации выступил Sberbank Merchant Banking. Сделку сопровождала международная юридическая фирма Goltsblat BLP.



Вице-президент Сбербанка Максим Дегтярёв отметил, что банк всегда готов к совместному поиску решения проблемы с заёмщиком, который оказался в сложном финансовом положении. "Дженсер" продемонстрировал открытость при ведении переговоров с банками-кредиторами и максимальную заинтересованность в выработке взаимовыгодного решения, готовность в том числе к внесению корректировок в бизнес-модель, что позволило банкам согласовать единую позицию по условиям реструктуризации долга. С учётом прогнозируемого роста автомобильного рынка в среднесрочной перспективе, мы верим, что реструктуризация долга позволит компании эффективно развиваться", - сказал Максим Дегтярёв.



"Дженсер" (Genser) - один из крупнейших автодилеров в РФ. Включает 45 дилерских центров в Москве и регионах РФ, является официальным дилером марок Audi, Chevrolet, Datsun, Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen, Cadillac, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



"AK&M" от 26.09.2017