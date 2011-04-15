Сборы страховщиков Санкт-Петербурга за шесть месяцев увеличились на 7.3%

Объем рынка страхования Санкт-Петербурга за шесть месяцев 2017 года по всем видам страхования кроме ОМС вырос на 7.3% до 42.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении СК "АльфаСтрахование" со ссылкой на данные Банка России.



Основными драйверами роста рынка стали страхование жизни: сборы страховщиков в этом сегменте выросли на 56% с 4.6 млрд до 7.2 млрд руб. с 4.6 млрд руб. и ДМС - на 8.5% до 7.3 млрд руб. с 6.7 млрд руб.



Сборы страховщиков снизились в моторных видах: падение в сегменте АВТОКАСКО составило 9.9% до 10.7 млрд руб. с 11.9 млрд руб., в ОСАГО - 2.4% до 7 млрд руб. с 7.2 млрд руб.



Портфель компании "АльфаСтрахование" в Санкт-Петербурге за шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 24% до 3.4 млрд руб. с 2.8 млрд руб. СК "АльфаСтрахование" увеличила свою долю рынка до 8.1% с 7%. Компания занимает четвёртую позицию в рейтинге крупнейших страховщиков региона.



АльфаСтрахование увеличило сборы в таких сегментах, как ОСАГО - на 41.4% с 205 до 290 млн руб., страхование жизни - на 23.3% с 0.9 млрд руб. до 1.1 млрд руб., ДМС - на 107.3% с 253 млн руб. до 525 млн руб.).



Группа "АльфаСтрахование" объединяет ОАО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал группы составляет 11.8 млрд руб. Группа "АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп".



"AK&M" от 26.09.2017