ГТЛК ищет инвестора для угольного терминала "Лавна"

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) ищет стратегического инвестора к участию в проекте строительства комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск. Об этом сообщает пресс-служба ГТЛК.



Для участия в проекте строительства современного высокотехнологичного угольного терминала на правах полноправного партнёра заинтересованный инвестор должен будет приобрести долю в проектной компании ООО "Морской торговый порт "Лавна" в размере 75%, а также подписать договор о загрузке угольного терминала по принципу take or pay. Стоимость доли (75%) составляет не менее 930 млн руб.



Договор take or pay предполагает, что инвестор обязан обеспечить угольный терминал грузовой базой и оплатить общую стоимость контракта. Общая стоимость контракта рассчитывается исходя из капитальных затрат строительства объектов, с учётом начисленных процентов по привлечённому финансированию, а также налогов.



Инвестор получит 100% пропускной способности угольного терминала - 18 млн т в год. Оплата по договору предусмотрена ежемесячно, на протяжении 10 лет с момента ввода в эксплуатацию угольного терминала.



Строительство угольного терминала "Лавна" мощностью 18 млн т в год реализуется в составе комплексного инвестпроекта развития Мурманского транспортного узла. В частности, в рамках соответствующего инвестиционного соглашения ФКУ "Ространсмодернизация" за счёт бюджетных средств ведёт строительство железнодорожной линии станция Выходной - станция Лавна. Также запланированы работы по созданию объектов в акватории порта за счёт бюджетных и внебюджетных средств.



Комплекс перегрузки угля "Лавна" расположен в Мурманской области, на западном берегу южного колена Кольского залива, в устье реки Лавна, в районе посёлка Междуречье. Строительство терминала на свободной, не застроенной и не освоенной территории даёт проекту ряд существенных преимуществ и усиливает конкурентную позицию России в Балтийском и Арктическом бассейнах. Глубоководная, незамерзающая, защищенная от волнения акватории способна принимать суда-навалочники дедвейтом более 150 тыс. т. Интенсивность судоходства при выходе в открытый океан не высока, а ограничения, связанные с прохождением проливов иностранных государств, отсутствуют.



ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, ИНН 7720261827) появилось на рынке лизинговых услуг в 2001 году как ЗАО "Лизинговая компания гражданской авиации". С инициативой создания выступило ФГУП "Главный центр планирования и регулирования потоков воздушного движения". Основной задачей компании стало обеспечение новой аппаратурой и техникой аэропортов и авиационных компаний России.



ГТЛК предлагает лизинговые программы для всех секторов транспортной отрасли, а также для предприятий других отраслей экономики. Компания реализует государственные инициативы развития и содержания транспортной инфраструктуры, а также ведёт самостоятельные эффективные лизинговые проекты в партнёрстве с ведущими российскими банками. ГТЛК предлагает комплексные решения для руководителей областей и регионов, представителей малого и среднего бизнеса, крупного корпоративного сектора.



Чистый убыток ГТЛК за первое полугодие 2017 года по МСФО составил 1.702 млрд руб. против прибыли в 52.319 млн руб. годом ранее. Процентные доходы от финансового лизинга выросли на 88.88% до 6.055 млрд руб. с 3.206 млрд руб., доходы от операционной аренды - на 14.53% до 6.869 млрд руб. с 5.998 млрд руб., убыток до налогообложения составил 2.457 млрд руб. против прибыли в 393.869 млн руб. за аналогичный период 2016 года. до 632.36 млн руб. со 167.138 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистый убыток ГТЛК за первое полугодие 2017 года по РСБУ составил 2.135 млрд руб. против прибыли в 21.832 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 1.49% до 9.03 млрд руб. с 9.167 млрд руб., прибыль от продаж - на 6.18% до 4.169 млрд руб. с 4.444 млрд руб., убыток до налогообложения составил 2.655 млрд руб. против прибыли в 474.65 млн руб. за аналогичный период 2016 года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"